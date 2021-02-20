Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 20 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 20 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...
19 ŞUBAT
18 ŞUBAT
17 ŞUBAT
16 ŞUBAT
15 ŞUBAT
14 ŞUBAT
13 ŞUBAT
60012 ŞUBAT
11 ŞUBAT
10 ŞUBAT
9 ŞUBAT
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8 ŞUBAT
7 ŞUBAT
6 ŞUBAT
SAĞLIK BAKANLIĞI 19 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
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