20 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 20 Şubat 2021'e ait 'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 20 Şubat 2021'e ait 'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu SAĞLIK BAKANLIĞI 20 ŞUBAT 2021 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

19 ŞUBAT

18 ŞUBAT

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

60012 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

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