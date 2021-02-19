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Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı 19 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı 19 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

adresi üzerinden 19 Şubat 2021'e ait 'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1185 oldu, 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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adresi üzerinden 17 Şubat 2021'e ait 'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) sayısını duyurdu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 638 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı 19 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 19 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

18 ŞUBAT

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

60012 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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