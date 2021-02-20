ERMENİLER YIKARAK GİTMİŞ

Azerbaycan'da çok iyi karşılandıklarını anlatan Günaydın, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ermenilerin kaçarken özellikle eskiden tarihi ve turistik bir şehir olan Şuşa'yı harabeye çevirdiklerini, özellikle Türk mührü olan okul, medrese, kervansaray gibi tüm tarihi değerleri yıktıklarını ve yok etmek istediklerini söylediğini aktardı.

Aliyev'in, tüm bu tarihi değerlerin ve Şuşa'nın tekrar kurulacağı ve daha güzel şeyler yapılacağını söylediğini anlatan Günaydın, "Sayın genel başkanımızın bu projeyi yapmak istediği, iki cumhurbaşkanı arasında kabul gördüğü, bu kabul neticesinde hazırlanan projeyi de anlattık. Sayın Cumhurbaşkanı, okulumuzun ve projemizin de Türk alemi açısından orada çok büyük anlamı olacağını söyledi. 'Arkadaşım, dostum ve gardaşım' diyerek cumhurbaşkanımızı kastetti ve burada büyük bir bütünlük ve hatıra olduğunu belirtti.