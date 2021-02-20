20 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: 6 ay sonra bir ilk! İşte İstanbul barajlarında son durum

Son dakika haberine göre 'da 20 Şubat 2021 baraj doluluk oranı yüzde 50,03 yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı. Böyle baraj dolulukları 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Son dakika: 6 ay sonra bir ilk! İşte İstanbul barajlarında son durum

'ne bağlı barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı.

Bu verilerle birlikte; 'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99



11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

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