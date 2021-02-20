Son dakika: Kahramanlara iyileştirme! TSK Personel Yasası değişikliği TBMM'den çıktı

Yeni düzenlemeyle uzman erbaşların emeklilik yaş sınırı 55 oldu. Uzman erbaşların sözleşme süreleri 55 yaşa kadar uzatılacak ve yaş sınırını doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye ayrılacaklar. Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşmeleri, talebe bakılmaksızın, kuvvet komutanının onayıyla birer yıl süreyle uzatılabilecek. Emekli uzman erbaşlar, seferde gerekli görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde 60 yaşına kadar yeniden orduya alınacaklar.

AYLIKTA EŞİTLEME

Uzman erbaşların, emekliliğe kadar sivil memur olarak çalıştırıldığı uygulama kaldırıldı. Hürriyet'in haberine göre artık bu görevdekiler uzman çavuşluktan emekli olacak. Uzman erbaşlardan devlet memuru iken emekli olanlar ile halen devlet memuru olarak çalışanların hak kaybı önlenecek. Bu durumdakilerin aylık farkları, uyum hesabıyla kaldırılacak. Subaylar ve astsubaylar gibi uzman erbaşlar için de Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kuruldu.

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar, istihdam edildikleri sınıfların uygun görev yerlerine atanacaklar. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak. Komando kalmak isteyenler devam edebilecek. Bunun için 2 yılda bir sağlık kurulu raporu istenecek. Böylece yıllarca tehlikeli operasyonlara katılan özel birliklerdeki askerler, emekliliğe kadar 15 yılı geri görevde tamamlayabilecek.

OPERASYONDA PRİM EKLEME

Yurtiçi ve yurtdışındaki harekâta katılan birliklerdeki askerlerin hizmet süresine ekleme yapılacak. Bunun için askeri personelin kesintisiz en az 30 gün operasyona katılması şartı aranacak. Bu personelin devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında, fiilen harekât bölgesinde geçirilen sürenin 1.5 katı alınacak.

DEVLETTEN 88 BİN TABANCA

Görevde olan 88 bin 975 uzman erbaşa yerli üretim tabanca verilecek. Eski yasada, uzman erbaşlık görevine başladıktan 2 yıl sonra kendi paraları ile silah almak isteyenler alabiliyorlardı. Şimdi ilk 5 aylık dönemini tamamlayanlara devlet bütçesinden tabanca temin edilecek.

HEKİME 6 AY PANDEMİ GÖREVİ

TSK ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atanan sivil tabipler harekât, salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurtiçi ve yurtdışında 2 aya kadar doğrudan görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı'nca 6 aya kadar uzatılabilecek.

MİLLETVEKİLLERİNE KIŞLA ERTELEMESİ

Genç yaşta seçilen milletvekillerinin askerlik görevleri, TBMM üyelik sıfatlarının sona ereceği tarihe kadar ertelenecek. Anayasa'ya göre 18 yaşından itibaren milletvekili seçilebiliniyor. Askeralma Yasası'na, "TBMM üyelerinin askerlikleri üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenir" hükmü eklendi. Bu konu milletvekilinin tercihine bırakılmadı. Teklif sahipleri yasanın görüşme sürecinde, yasama üyesinin yürütmenin emrine girmesi "kuvvetler ayrılığı" ilkesine uygun olmadığından milletvekili görevi boyunca askerlik yapılmayacağını vurguladı.

BEDEL UYUMU

Yasanın diğer maddelerine göre, yurtdışında yaşayan vatandaşların dövizle askerlik bedeli, yurtiçindeki bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerle aynı olacak.