Son dakika: HDP'nin adım adım izlediği yol! PKK'ya böyle götürmüşler

PKK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yurt çapında yürütülen soruşturmalar kapsamında Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda, kod isimlerin yazılı olduğu bir doküman ele geçirildi. Dokümanda örgüte katıldığı belirlenen çok sayıda ismin, adresleri ve cep telefonlarıyla sıralandığı tespit edildi.

Bu isimlerden bir tanesi olan 'Arges Bertan' kod isimli Serhat Ç. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alındı. Serhat Ç. emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Örgüt üyesi 'Arges Bertan' kod isimli Serhat Ç. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HDP FATİH İLÇE BİNASINDAN ÖRGÜTE KATILMIŞ

İfadesinde İstanbul Fatih'teyken, HDP İlçe binasına giderek örgüte katıldığını aktaran Serhat Ç. 2014 yılı Ekim ayında Kobani'ye gidebilmek için ilçe parti yöneticilerine talepte bulunduğunu, yöneticilerin de kendisini HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na yönlendirdiğini aktardı. Serhat Ç. Kobani'de örgüt saflarına katıldığı ana kadar olan süreci şu ifadelerle anlattı: "İl Başkanlığı'nda bir arkadaşımla bana 400 TL yol parası verdiler. Kimlik bilgilerimizi ve iletişim bilgilerimizi not ettiler.

DİYARBAKIR'DAN KOBANİ'YE

Diyarbakır'dan bizi alarak Kobani'ye geçireceklerini söylediler. Diyarbakır'da bir lokantaya gittik. Burada bir kişi gelerek 'sorumlu benim' dedi. Yaklaşık 10 kişi daha geldi. Birer ikişer dışarı çıkarak bu şahsı takip etmemiz söylendi. Bizi bir eve götürdüler. 2 gruba ayrıldık. Evden çıktıktan sonra, bir minibüse bindirip bizi yol kenarında indirdiler. Buraya 2 PKK Terör örgütü üyesi daha geldi ellerinde kalaşnikof vardı.

"PKK ELBİSESİ GİYİP FOTOĞRAF ÇEKİLDİK"

Lice kırsalında teröristlerin 'Şehitlik' dediği yere yürüdük. Burada bizi PKK'lı teröristlere teslim ettiler. Nokta denilen bir mağaraya geldik. Kimliklerimizi aldılar. Sivil elbiselerimizi çıkardık ve 'Leşker' denilen terörist kıyafetlerini giydik. Bana burada kod isim verdiler. PKK bayrağı ile fotoğrafımızı çektiler.

"TELLERDEN ATLAYARAK KAÇTIK"

Daha sonra Kobani'ye geçtik. Yaklaşık 10 gün burada bir evde kaldık. Welat isimli teröristle kaçma planı yaptık. İki kişi kaçarak sınırdaki tellerden atladıktan sonra Türkiye'ye sınırını geçtik. Ben Batman'a, Welat ise Diyarbakır'a gitti. Daha sonra İstanbul'a geri döndüm."