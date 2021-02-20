Gara dik yamaçları ve keskin vadileri olan bir yer. Bir ordunun operasyon yapmayı bile düşünmeyeceği bir nokta. Böyle bir araziye helikopter özel birlik indirerek operasyon yapabilmek ve bu alanı kontrol edebilmek son derece zor bir işi yapmak anlamına geliyor. Buradaki mağara sistemleri metro mühendislerini çalıştırdığı sistemler. Öyle basit sığınılacak ve doğal oluşmuş mağaralardan söz etmiyoruz. Askeri açıdan bakıldığında dünya ordularının örnek alacağı bir operasyon yapıldı.