Gara’dan sonraki hedef Kandil mi? CHP lideri neden kınama mesajında PKK demiyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kınama mesajlarında PKK dememekte ısrar etmesi hem toplumda hem de parti içerisinde tepki çekiyor. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef almaya kalkışması da tepkilere yol açtı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden PKK demiyor? Millet İttifakı'nda HDP’yi koruma çabası mı var? Muhalefet Gara harekatının ardından neden PKK’yı kınamadı? Bundan sonraki hedef Kandil mi? Gara'daki mağarada neler yaşandı? Gara Harekatı neleri değiştirecek? İşte akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu verdi.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer'in açıklamaları:
"Gara gösterilen haritalarda her ne kadar düz gibi görünse de dağlık bir alandır. Gara'nın kuzeyindeki Sinat'tan Kandil'e kadar bütün terörist faaliyetler buradan yapılıyordu. Burayı kontrol altına aldığınız zaman buradaki tüm bu terörist faaliyetleri bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden bölgedeki teröristler dağınık şekilde buradan kaçmaya çıkmaya çalışıyorlar.
Burada sözde komuta kontrol merkezi yok edildi. Artık PKK'nın buradan tasfiye süreci başladı. Türkiye açısından terörle mücadelede çok önemli bir safhaya girildi ve çok önemli stratejik avantajlar elde edildi.
Buradan Suriye PKK'sı PYD'ye geçen lojistik silah ve insan gücü kontrol edildiği yerdi Gara. Bağdat istikametinden Sincar'a giden yolunda kontrol edildiği bir noktaydı burası.
Gara kontrol altına alındı PKK için artık iş bitti. PKK için Irak'ta artık sonun başlangıcıdır. Tüm bunlardan dolayı Gara çok önemli bir yerdir.
Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderisoğlu'nun açıklamaları:
Terör örgütünün Irak sahasında beyninin bulunduğu Kandil ve damarlarının olduğu diğer yerler ve kalbinin de bulunduğu yer Gara. Gara örgüt için Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonel kabileyeti için kendini rahat hissettiği bir bölge olarak düşünülmüş. Neden? Çünkü örgütün zaman zaman kullandığı diğer kamplar yerle bir edildi.
Gara dik yamaçları ve keskin vadileri olan bir yer. Bir ordunun operasyon yapmayı bile düşünmeyeceği bir nokta. Böyle bir araziye helikopter özel birlik indirerek operasyon yapabilmek ve bu alanı kontrol edebilmek son derece zor bir işi yapmak anlamına geliyor. Buradaki mağara sistemleri metro mühendislerini çalıştırdığı sistemler. Öyle basit sığınılacak ve doğal oluşmuş mağaralardan söz etmiyoruz. Askeri açıdan bakıldığında dünya ordularının örnek alacağı bir operasyon yapıldı.
PKK terör örgütünün siyasal uzantılarının eliyle Kürt kökenli vatandaşları özellikle büyükşehirlerde nüfuz ederek onlara belli ekonomik çıkarlar vererek siyasette alanlar vaat ederek oluşturulan birlikteliklerin Türkiye'nin merkez siyasetinde yer alan partilerin örgütün ismini anmaktan uzaklaştırıyor.
Türkiye Cumhuriyeti devletin bütünlüğü hiçbir pazarlığın hiçbir siyasi hedefin konusu gündemi malzemesi olamaz. Bunlarla ilgili bir takım vaatler üzerinden bir takım siyasal birliktelikler teşkil edip bu yolla iktidara geleceğini umut edenler hayal kırıklığına uğrayacaklar.
Misak-ı Milli ve üniter çizgisini muhafaza ve müdafaa etmeyen hiçbir siyasi hareketin bu ülkede toplumsal karşılığı yoktur. Ve bu gerçeklik ortaya çıktığında bence bırakın siyaset yapmayı insan içine de çıkamaz hale gelirler. Hiçbir siyasal iktidar hedefi bu ülkenin geleceğiyle ilgili başka planları olanların ajandasına yancılık yapmayı ortaklık yapmayı izah etmez. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Artık tasfiye aşamasına gelmiştir ve marjinalleşmiştir."