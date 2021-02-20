Son dakika: 'Yağ yok’ diyen Lütfü Türkkan'ın yağ fabrikasının kaçak olduğu ortaya çıktı!

ÇİFTLİĞİNDE DE KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmiş, sonrasında ise Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. Ekipler tarafından Türkkan'ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edilmiş, daha sonra ise belirlenen alan şerit çekilerek mühürlenmişti. Türkkan'a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilmiş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN