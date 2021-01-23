23 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul barajlarında son durum: Yüzde 31,89'a yükseldi

Son dakika haberine göreİstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 31,89'a çıktı. Yüzde 19,16'ya kadar gerileyen doluluğu son dönemde 12 puandan fazla artış gösterdi. Meteoroloji verilerine göre, 'da haftaya perşembe kar yağışı bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: İstanbul barajlarında son durum: Yüzde 31,89'a yükseldi

'da doluluk oranında artış devam ediyor. verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 31,89'a yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugünlerde baraj doluluk oranı yüzde 54,41 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89


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