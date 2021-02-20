

'İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'



Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğinin altını çizen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan- kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

ÇABA BEKLİYORUZ



"Her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevreler, Amerikan kamuoyunu aleyhimize yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisindedir" diyen Erdoğan, TASC'ın yalan ve iftiralara gereken cevabı verdiğini belirtti. TASC'ı, Türkiye'nin ve kültürünün doğal birer elçisi olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Sizlerden Türk- Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve iş birliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz" ifadelerini kullandı.