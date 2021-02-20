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Son dakika: HDP’li eski başkan Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı! "Çıplak arama" ve "darp" iddiasına yalanlama

Son dakika: haberine göre ’nin eski Belediye Başkanı , nakledildiği cezaevinde güvenlik çalışanlarına hakaret ederek saldırdı. Öte yandan Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Son dakika: HDP’li eski başkan Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı! Çıplak arama ve darp iddiasına yalanlama

Başsavcılığınca, eski Belediye Başkanı 'na yönelik "çıplak arama yapıldığı ve darbedildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, mensubu, hükümlü ve başka suçtan tutuklu eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'nun 12 Şubat'ta Ceza İnfaz Kurumuna kabul işlemleri yapılırken üst araması için bayan arama odasına alındığı sırada "terör örgütü propagandası içeren slogan attığı ve kurum personeline karşı hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü/tutuklunun aramasının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapılmış olup, arama bitirildikten sonra adı geçen hükümlü/tutuklu darp cebir raporu alması için sağlık kurumuna sevk edilmiştir. Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilmiş, adı geçen şahsın eylemlerinden dolayı tutanak tanzim edilerek, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


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