Aydın'da firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polisin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen firari örgüt üyesi Ö. P isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Firari şahsın 3 ayrı telefon hattında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.