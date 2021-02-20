20 Şubat 2021, Cumartesi
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Aydın'da firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde / terör örgütü üyesi kullanıcısı firari Ö.P. polis tarafından yakalandı. Firari şahsın 3 ayrı telefon hattında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Aydın'da firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polisin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen firari örgüt üyesi Ö. P isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari şahsın 3 ayrı telefon hattında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

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