Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde flaş gelişme! "Her noktasından FETÖ çıkıyor"

PLANLI BİR SUİKASTTİ

Olayın örgütlü yapı tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini, bu nedenle verilen cezaları yeterli bulmadıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bizim gözümüzde bu olay örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikasttır. Bu eylemde amaç suç, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yok edilmesi olup sonradan İsmail Güneş'in konuşmasıyla örgütlü yapı telaşa kapılıp suç delillerini yok etme ve delilleri karartma girişimlerine başlamış, arama kurtarmayı akamete uğratmış ve en muhtemel yerin aranmasına engel olmuştur. Bugün yargılamada söz edilen şahıslar arama kurtarmada ihmali olan, arama kurtarmayı engellemeyle ilgili kastı olduğu düşünülen şahıslardır. Bu suç, amaç suça hizmet eden, delillerini ortadan kaldıran, en azından enkaza ulaşılmasını önleyerek suç delillerinin yok olmasını sağlayan şüpheliler, sanıklarla ilgiliydi. Bu yapılan yargılamada verilen cezalar bize göre cüzi cezalardır."