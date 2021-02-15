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Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde flaş gelişme! "Her noktasından FETÖ çıkıyor"

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum 'nun ailesinin avukatı Yazıcıoğlu'na yapılan suikaste ilişkin açıklamalarda bulundu. Avukat , "Bu eylemde amaç suç, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yok edilmesi olup sonradan İsmail Güneş'in konuşmasıyla örgütlü yapı telaşa kapılıp suç delillerini yok etme ve delilleri karartma girişimlerine başlamış, arama kurtarmayı akamete uğratmış ve en muhtemel yerin aranmasına engel olmuştur.Bu örgütlü yapının unsurları itibarıyla her noktasından 'nün çıktığını biliyorsunuz.FETÖ'nün GPS cihazlarını söken şüphelilerin, kaza kırım ekibinin kurtarılması için bir operasyon gerçekleştirdiğini hep birlikte biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde flaş gelişme! Her noktasından FETÖ çıkıyor

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı , Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum ile 5 kişinin ölümüne ilişkin, "Bizim gözümüzde bu olay örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikasttır." dedi.

HAPİS CEZALARINI HATIRLATTI

Yavuz, Kahramanmaraş Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu "görevi kötüye kullanma" suçundan Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu'na 1 yıl 1'er ay, Ali Arıduru'ya 1 yıl 3 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta'ya da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini hatırlattı.

PLANLI BİR SUİKASTTİ

Olayın örgütlü yapı tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini, bu nedenle verilen cezaları yeterli bulmadıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bizim gözümüzde bu olay örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikasttır. Bu eylemde amaç suç, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yok edilmesi olup sonradan İsmail Güneş'in konuşmasıyla örgütlü yapı telaşa kapılıp suç delillerini yok etme ve delilleri karartma girişimlerine başlamış, arama kurtarmayı akamete uğratmış ve en muhtemel yerin aranmasına engel olmuştur. Bugün yargılamada söz edilen şahıslar arama kurtarmada ihmali olan, arama kurtarmayı engellemeyle ilgili kastı olduğu düşünülen şahıslardır. Bu suç, amaç suça hizmet eden, delillerini ortadan kaldıran, en azından enkaza ulaşılmasını önleyerek suç delillerinin yok olmasını sağlayan şüpheliler, sanıklarla ilgiliydi. Bu yapılan yargılamada verilen cezalar bize göre cüzi cezalardır."

HER NOKTADAN FETÖ ÇIKIYOR

Avukat Yavuz, uygulanan cezayla adalet hissiyatlarının mutmain olmasının asla mümkün olmadığını söyledi.

Bu eylemleri yapanların amaç suçu gerçekleştiren örgütlü yapıya hizmet ettiği inancında olduklarını dile getiren Yavuz, "Bu örgütlü yapının unsurları itibarıyla her noktasından 'nün çıktığını biliyorsunuz." dedi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURMADA GEÇ KALINDI

Bazı FETÖ'cü itirafçıların ifadelerinin olduğunu anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün, GPS cihazlarını söken şüphelilerin, kaza kırım ekibinin kurtarılması için bir operasyon gerçekleştirdiğini hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla ana suçu gerçekleştiren örgütlü yapının burada kendi eylemlerini gizlemek için bugünkü yargılama konusundaki suçları gerçekleştirdikleri, en muhtemel yerin aranmasına engel oldukları, arama kurtarmayı başka yere yönlendirdikleri ve teknik destek verilmediği, kriz merkezi oluşturulmasında geç kalındığı, kriz merkezine teknik bilgilerin, özellikle bu GSM operatörlerinden alınan sinyallerin eriştirilmediği, bunların arama kurtarmada kullanılmadığına dair bir yargılamaydı.

Bu konularda şüphelilerin, sanıkların eylemleri sabit olması sebebiyle haklarında biraz önce izah ettiğim ceza tertip olunmuştur."

HÜKMÜ YETERLİ BULMUYORUZ

Yavuz, Yazıcıoğlu davalarının parçalı şekilde yapılmaması ve tek çatı dosyada birleştirilerek yargılamanın yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Davada zaman aşımı sorunu yaşandığını ve bu durumun da yargılamayı ciddi ölçüde etkilediğine dikkati çeken Yavuz, "12 yıllık zaman aşımı dolmak üzere. 12 yıllık zaman aşımı dolmadan mahkemeler karar verecek, kararlar yazılacak, taraflara tebliğ edilecek, istinaf eden olursa istinaftaki geçen süre de bu sürenin içinde değerlendirildiği için zaman aşımı dolmak üzere. Biz bu yetersiz cezalarla bile yetinmek durumunda kaldık. Acı verici, üzücü ama maalesef geldiğimiz noktada parçalanmış davalarla yürüyen yargısal gerçeklik de budur. Üzgünüz elbette, hükmü yeterli bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında flaş gelişme SON DAKİKA: MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTI DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

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