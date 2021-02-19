ASELSAN ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat üretiyor! ASELSAN'dan 100 bin başarısı

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, ASELSAN ana yükleniciliğinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ile geliştirildi ve katmanlı hava savunmanın önemli bir unsuru oldu.