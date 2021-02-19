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ASELSAN ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat üretiyor! ASELSAN'dan 100 bin başarısı

, liderliğinde yürütülen ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat için müjdeli haberi verdi. 2017'de atılan imzanın ardından devam eden çalışmalar sonrasında üretime geçildi. Sözleşme çerçevesinde bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniğinin ASELSAN tesislerinde imalatı tamamlandı.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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ASELSAN ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat üretiyor! ASELSAN'dan 100 bin başarısı

, kendi tesislerinde " (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Sözleşmesi" kapsamında, bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniği üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yürütülen ve 29 Aralık 2017'de imzalanan sözleşme kapsamında "ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat" üretiliyor. Sözleşme çerçevesinde bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniğinin ASELSAN tesislerinde imalatı tamamlandı.

ETKİLİ HAVA SAVUNMA SİLAHLARINI KULLANMA İMKANI

"ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat" hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. Böylece namlulu sistemlerin etkili hava savunma silahları olarak kullanılabilmelerine imkan sağlanıyor.

SEYİR FÜZELERİNE KARŞI DA ETKİLİ OLUYOR

Modernize Çekili Top ve KORKUT sistemleri, ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkili oluyor.

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, ASELSAN ana yükleniciliğinde ve ile geliştirildi ve katmanlı hava savunmanın önemli bir unsuru oldu.

100 BİNİNCİ ÜRETİM NEDENİYLE KUTLAMA YAPILDI

ASELSAN'da kurulan 'nda 100 bin adet mühimmat elektroniği üretiminin tamamlanmasıyla ilgili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirler dikkate alınarak kısıtlı katılımla kutlama yapıldı.

Proje kapsamında kazanılan tecrübe ve bilgi birikimiyle çok çeşitli kalibre ve tipte akıllı mühimmat kısa sürede geliştirilebiliyor.

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