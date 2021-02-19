Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece Fen Lisesi'ne verilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta vefat eden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adının Küçükçekmece Fen Lisesi'ne verileceğini duyurdu.
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Sosyal medyadan açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Doğan Hoca'nın adının olduğu her yerde önce çocuk; çocuk sevgisi ve çocuk hakkı konuşulurdu. Bu toprakların yetiştirip büyüttüğü milyonlarca çocuğumuza hayat hikayesiyle ilham olsun diye Doğan Cüceloğlu ismini Küçükçekmece Fen Lisemizde yaşatacağız. Hatırasına hürmetle..." dedi.