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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece Fen Lisesi'ne verilecek

Milli Eğitim Bakanı , bu hafta vefat eden psikolog ve yazar Prof. Dr. 'nun adının 'ne verileceğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece Fen Lisesi'ne verilecek

Sosyal medyadan açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Doğan Hoca'nın adının olduğu her yerde önce çocuk; çocuk sevgisi ve çocuk hakkı konuşulurdu. Bu toprakların yetiştirip büyüttüğü milyonlarca çocuğumuza hayat hikayesiyle ilham olsun diye Doğan Cüceloğlu ismini Küçükçekmece Fen Lisemizde yaşatacağız. Hatırasına hürmetle..." dedi.

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