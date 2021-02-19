Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı!
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.
Ayrıntılar geliyor...