19 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı!

Son dakika haberi... - askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

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