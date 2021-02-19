Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adana Stadyumu'nun açılış töreninde önemli açıklamalar

Yeni Adana Stadı'nın açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılış töreninde hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Adanaspor ve Adana Demir Spor artık maçlarını burada oynayabilecekler. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı odaklar dışında spora gereken önem verilmedi. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

"SADECE ADANA'YA 18 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK"

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik. Atletimizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık.