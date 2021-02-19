İzmir’de “Öcalan” propagandası! HDP’nin paneli büyük tepki topladı

"BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin:

"Türk Milleti Gara'da şehit olan evlatlarını toprağa verirken, acılarımızı gözyaşları ve dualarla birleştirirken Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye yeni bir ihanete kapı aralamış, evlatlarımızın katillerine övgü düzenlere toplantı imkanı sağlamıştır. Bu Tunç Soyer'in milli ve insani değerlerden ne kadar uzak olduğunun yanında Atatürk'ün dediği gibi 'gaflet ve dalalet içinde' olduğunun göstergesidir. Gara şehitlerimize ve binlerce vatan evladına kıyan bu zihniyete imkan sağlayan, onlarla kol kola olan bir belediye başkanı olarak tarihimizde yerini alan bu zihniyeti esefle kınıyorum. İstiklal, Cumhuriyet ve Türklük şehri İzmir'de yapılan bu hatalar milli şuur ve ulusal bilinç taşıyan bütün hemşerilerimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Terörist başına ve terör örgütüne güzellemeler yapanları belediye salonlarında barındıran bu zihniyeti kabul etmiyor, şiddetle kınıyorum."