İzmir’de “Öcalan” propagandası! HDP’nin paneli büyük tepki topladı
İzmir Sanat'ta, HDP Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panel teröristbaşı Abdullah Öcalan ve PKK’nın propagandasına dönüştü. Şehit cenazelerinin olduğu bir günde, Tunç Soyer'in makam odasının hemen alt katındaki konferans salonunda yapılan panel büyük tepki topladı. Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Güleç, “Şehit acılarının yaşandığı günlerde bu panele belediye ev sahipliği yaptı.” diyerek tepkisini dile getirdi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP ile ittifakın diyetini ödemeye devam ediyor. HDP İzmir Kadın Meclisi, Soyer'in makam odalarından da birinin bulunduğu İzmir Sanat'ta, panel düzenledi.
HDP paneli bir süre sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü propagandasına dönüştü. Salı günü yapılan "Tecrit, açlık grevleri ve hak ihlalleri" konulu panelde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında tutulduğu öne sürülürken skandal ifadeler kullanıldı.
Panelde konuşan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Öcalan dünyada örneği olmayan benzersiz bir rejimle tecrit altında tutuluyor" dedi.
Yeni Asır haber müdürü Erhan Güleç, "Türkiye'nini 13 şehit verdiği ve acısını yaşadığı günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP Kadın Meclisi tarafından Öcalan'a uygulanan onların iddia ettiği tecriti konuşmak için böyle bir panel düzenledi ve belediye buna ev sahipliği yaptı." ifadelerini kullandı.
"SOYER PKK'YA ALAN AÇIYOR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
"Bu en hafif tabirle gaflettir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel seçim öncesinde gördüğü desteğin karşılığı olarak sistematik bir şekilde şehrimizde PKK'ya alan açmaktadır. Teröristler için saygı duruşunda durulan, devlet ile ilgili kara propaganda üretilen ve PKK'ya övgüler dizilen toplantıların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde gerçekleşmesi, İzmirliler adına mahcubiyet verici ve yüz kızartıcı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından yararlanarak terör örgütünün propagandasının yapılması için sağlanan bu ayrıcalık, hemşerilerimizde büyük bir rahatsızlık oluşturmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, İzmir'i ve İzmirlileri rahatsız eden bu gereğinden fazla cömert yaklaşımına son vermesi elzem ve gereklidir."
"BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM"
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin:
"Türk Milleti Gara'da şehit olan evlatlarını toprağa verirken, acılarımızı gözyaşları ve dualarla birleştirirken Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye yeni bir ihanete kapı aralamış, evlatlarımızın katillerine övgü düzenlere toplantı imkanı sağlamıştır. Bu Tunç Soyer'in milli ve insani değerlerden ne kadar uzak olduğunun yanında Atatürk'ün dediği gibi 'gaflet ve dalalet içinde' olduğunun göstergesidir. Gara şehitlerimize ve binlerce vatan evladına kıyan bu zihniyete imkan sağlayan, onlarla kol kola olan bir belediye başkanı olarak tarihimizde yerini alan bu zihniyeti esefle kınıyorum. İstiklal, Cumhuriyet ve Türklük şehri İzmir'de yapılan bu hatalar milli şuur ve ulusal bilinç taşıyan bütün hemşerilerimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Terörist başına ve terör örgütüne güzellemeler yapanları belediye salonlarında barındıran bu zihniyeti kabul etmiyor, şiddetle kınıyorum."
"SOYER'İN DAVULUNUN TOKMAKÇISI PKK"
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu:
"Teröristler, terör seviciler sadece dağda değil, şehirde, hatta çok daha yakınımızda cirit atmaya devam etmektedir. Bu terör yandaşlarının cirit attığı, kendilerini emin hissettikleri, terör propagandası yapabildikleri yerlerden birisi de terör sevici, PKK destekçisi CHP'li Tunç Soyer'in kolları, İzmirlinin emrinde olması gerekirken PKK militanlarına tahsis edilen salonlardır. Çünkü Tunç Soyer'in davulunun tokmakçısı PKK'dır. 13 kahraman evladımız için "yayınladığı taziye mesajında" "PKK Terör Örgütünün" ismini, her zaman olduğu gibi anmaktan imtina eden, PKK sempatizanlarına belediyenin imkanlarını tahsis eden, terör örgütü üyelerine iş veren Tunç Soyer'e sesleniyorum: İzmirlinin aklıyla dalga geçmek, Türk milletinin ferasetini küçümsemek, İzmir'in değerleriyle oynamak, İzmirlinin damarına basmak tehlikelidir. Hem de çok tehlikelidir! Gittiğin yolun sonu karanlık, varmak istediğin hedef uçurumdur!"