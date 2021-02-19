Son dakika: PKK'nın bombacısı yakalandı
Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde bomba uzmanı Kocaeli'de yakalandı. Yakalanan teröristin Gara ve Hakurk'ta eğitim verdiği belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, örgütten ayrılmak isteyen binlerce kişinin olduğunu vurgulayıp çözülmelerin daha çok artacağını belirtti.
Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde bomba uzmanı Kocaeli'de yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Terör örgütü PKK'nın birçok eyleminin faili ve planlayıcısı olduğu belirtilen bombacının, Gara ve Hakurk'ta teröristlere eğitim verdiği öğrenildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ülkemize kaçak yollardan girip Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan bir gurup Mültecinin Kandıra İlçesinden yurt dışına çıkacağı ve bu gurup arasında önemli bir kişinin de bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen Jandarma Ekipleri 02 Şubat 2021 günü operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda göçmenleri yurt dışına kaçıracak olan organizatör ile birlikte 11 mülteci yakalandı.
DAHA FAZLA PARA VERMİŞLER
Son dakika bilgisine göre Jandarmanın gözaltına aldığı mülteciler ile ilgili yapmış olduğu incelemelerde, Suriye uyruklu 2 kişinin yurtdışına çıkmak için diğer mültecilerden daha çok para verdiği tespit edildi. Aynı kişilerin şüpheli hareketleri üzerine Jandarma bu kişiler ile ilgili detaylı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kişilerden birinin PKK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olan 32 yaşında Suriye uyruklu K.H olduğu tespit edildi.
SÖZDE KOMUTAN VE BOMBA UZMANI
Ayrıca K.H isimli kişiye yapılan parmak izi ve araştırmalarda şahısın terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi olduğu, örgüte 2008 yılında katıldığı, Gara, Hakurk, ve Şemdinli bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Suriye uyruklu olması nedeniyle kolay saklanan kişinin en son örgütün sözde bölük komutanlığını üstlenerek eğitimler verdiği, yine örgütte patlayıcı uzmanı olarak görev yaptığı, 2021 yılında Hakkâri Şemdinli ilçesinde zırhlı bir araca, farklı bir tarihte yine yanı bölgede askeri bir konvoya yönelik patlayıcı ile saldırılar başta olmak üzete bir çok eyleminde faili olduğu tespit edildi. Yine 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olup, bizzat saldırıda yer aldığı öğrenildi K.H ve kendisine yardım ile yataklıkta bulunan R.S tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, örgütten ayrılmak isteyen binlerce kişinin olduğunu vurgulayıp çözülmelerin daha çok artacağını belirtti.
BÜYÜK BİR BAŞARI
Ağar, "Gözüküyor ki sözde bölük komutanı gibi bir teröristin yakalandığı bunun Zap, Hakurk, Gara, Şemdinli gibi bir alanda bizim terörle mücadelede en çok karşı karşıya kaldığımız alanlarda hem eğitim aldığı hem de eğitim verdiği bir diğer tarafıyla da bomba eğitimi verdiğine dair bir detay var. Bu şu demek bizim açımızdan yani özellikle yakın zamanda bunların son derece gelişmiş el yapımı patlayıcıları canımızı yaktı. Önemli bir figür olduğu gözüküyor. Bunun konuşturulmasının son derece önem kazandığını düşünüyorum. Sadece kendisi değil bağlantılarıyla birlikte bu işleri kimlerden öğrendikleri kimlerin onlara bu desteği verdiği kimlerin hedeflerine menfaatlerine hizmet ettiği bunların açığa çıkması adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir figürün yakalanması hem güvenlik kuvvetlerimiz adına büyük bir başarı hem de PKK terör örgütüne ve onun sempatizanlarına karşı verilen son derece önemli bir kararlılık mesajı." ifadelerini kullandı.
ÇÖZÜLME DAHA ÇOK ARTACAK
Ağar, "Örgütün içerisine katılıp da örgütten ayrılmak isteyen binlerce insan var. Biz mücadele ettikçe PKK'ya jeopolitik anlamda onu kurcaladıkça o eşek arısı kovanlarına çomakları sokdukça çözülme daha çok artacak." şeklinde konuştu.