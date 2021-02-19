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Başkan Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz! Çok konuşulan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Başkan 'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde 'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük sürpriz yaşarken, o anları anlatan Selen Gülel, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman 'Bir daha yan yana gelebilir miyiz?' diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Başkan Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz! Çok konuşulan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Başkan , dün 'nde düzenlenen Tanıtım Toplantısı'nda sporcularla bir araya geldi.

Erdoğan'ın, 'de 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel de 18 yıl sonra karşısına modern pentatlonda birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.

Başkan Erdoğan, büyük sürpriz yaşadı. Erdoğan'ın o yıllarda kucağına aldığı Selen bebekle çekilmiş fotoğraf karesi törene damga vurdu.

O FOTOĞRAF KARESİNİN DETAYLARI
Artvinli laborant ile özel sektörde çalışan 'in kızı olan Selen, 15 Temmuz 2003'te Rize'de dünyaya geldi. O gün Rize'de 'nin açılışına katılan dönemin Başbakan'ı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 saat önce dünyaya gelen Selen bebeği kucağına aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

18 yaşına gelen ve başarılı bir sporcu olan Selen, modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu oldu.

'HAYALİM GERÇEK OLDU'
Başkan Erdoğan ile törende yaşananları anlatan Selen, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman bir daha yan yana gelebilir miyiz diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu.

Cumhurbaşkanımız fotoğrafı gördüğünde çok şaşırdı. 'Bu sen misin?' diye sordu. 'Daha önce fotoğrafı neden ulaştırmadınız' dedi. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sporcumuzla irtibatı kesmeyelim dedi. Unutulmayacak çok güzel bir gün yaşadım" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ SPORCU BURSU TANITIM TOPLANTISI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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