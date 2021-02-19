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18 yıl sonra Başkan Erdoğan ile sürpriz buluşma! Milli sporcu Selen Gülel A Haber’de

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 12:56
Güncelleme:19.02.2021 13:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Milli sporcu Selen Gülel yaşadığı heyecanı A Haber’de anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Milli sporcu Selen Gülel yaşadığı heyecanı A Haber'de anlattı.

Koşu, yüzme, atış, eskrim ve binicilik yaptığını belirten 17 yaşındaki milli sporcu Gülel, 3 yıldır spor yaptığını anlattı.

Gülel, "O fotoğraf karesi benim doğumumda Sayın Cumhurbaşkanımızın beni tuttuğu fotoğraf. Biraz heyecanlandım biraz da sürpriz oldu çünkü bir gün önceden haberim oldu. Güzel oldu." dedi.

Yoğun ilgiyle karşılaştığını söyleyen Gülel, "Sabah bir kalktım sürekli birileri arıyor sosyal medyadan sürekli mesajlar geliyor. Şaşırdım o kadar beklemiyordum ben." şeklinde konuştu.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Gülel, "Daha ben yolun çok başındayım. Her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlarda madalya hayalim var. 2024 ya da 28 inşallah." ifadelerini kullandı.

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