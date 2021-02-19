Başkan Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz

Milli sporcu bursu toplantısında katılan başkan Recep Tayyip Erdoğan, geleceğin; gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ı program bitiminde bir de sürpriz bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.

Milli sporcu bursu toplantısında katılan başkan Recep Tayyip Erdoğan, geleceğin; gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ı program bitiminde bir de sürpriz bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.