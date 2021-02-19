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Başkan Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz

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Giriş: 19.02.2021 13:36
Güncelleme:19.02.2021 13:47
Milli sporcu bursu toplantısında katılan başkan Recep Tayyip Erdoğan, geleceğin; gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ı program bitiminde bir de sürpriz bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.

Milli sporcu bursu toplantısında katılan başkan Recep Tayyip Erdoğan, geleceğin; gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ı program bitiminde bir de sürpriz bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.

Başkan Erdoğana 18 yıl sonra büyük sürpriz! Çok konuşulan fotoğrafın detayları ortaya çıktı! Milli sporcu Selen Gülel A Haberde BAŞKAN ERDOĞAN'A 18 YIL SONRA BÜYÜK SÜRPRİZ! ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAFIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI! MİLLİ SPORCU SELEN GÜLEL A HABER'DE

18 yıl sonra Başkan Erdoğan ile sürpriz buluşma! Milli sporcu Selen Gülel A Haber’de 18 YIL SONRA BAŞKAN ERDOĞAN İLE SÜRPRİZ BULUŞMA! MİLLİ SPORCU SELEN GÜLEL A HABER'DE
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