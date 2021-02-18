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Son dakika: PKK'nın tepesine bayrak diken kahraman Yüzbaşı Coşkun! Karayılan'a en büyük darbeyi o indirmiş

Son dakika haberi... TSK’nın, PKK’nın şah damarını kestiği operasyonda Gara’nın düşmesi için kahramanca çarpışırken şehit olan Yüzbaşı Coşkun’un ismi kalplere kazındı. Coşkun’un geçen yıl Hakurk’ta, PKK elebaşı ’ın inine girerek Türk bayrağını o mağaraya asan komandolardan biri olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Son dakika: PKK'nın tepesine bayrak diken kahraman Yüzbaşı Coşkun! Karayılan'a en büyük darbeyi o indirmiş

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara dağına ilk kez yapılan kara harekatının detaylarına SABAH ulaştı. Gara'ya ilk adımı, meslek hayatının büyük bölümü Kuzey Irak'ta geçen şehit Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun attı. Coşkun, daha önce de Hakurk kampında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın kullandığı mağaradaki sözde karargaha Türk bayrağını asan yüzbaşıydı.

EN ÖN SAFTA...
Gece başlayan operasyonda Hava Kuvvetleri'nin hedefleri vurmasının ardından zor arazilerde güç harekatlara katılan tecrübeli isimler helikopterle bölgeye indirildi. Silah arkadaşları yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan ile birlikte Gara'ya ilk adımı atan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Piyade Yüzbaşı Coşkun'du.

Özel Kuvvetler'de yetiştikten sonra Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Pars Taburu'nda doğu görevini yaparken 27 Kasım 2019'da Hakurk'ta 1680 rakımlı tepedeki örgüt elebaşlarından Karayılan'ın sözde karargâh olarak kullandığı mağaraya Türk bayrağını asan Coşkun, PKK'lı hainlerin üs bölgelerine saldırı maksatlı kullandığı paramotorları da ilk kez ele geçiren isim olmuştu.

Doğu görevinin ardından 2020 yılında tekrar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönerek tabur komutanı olan Coşkun, hainlerle girdiği sıcak çatışmada 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

ERAY UĞUR'A MEKTUBUNDAN: ÖNCE İYİ BİR İNSAN SONRA İYİ BİR ASKER OL
Şehit Coşkun'un 2019'da Hakkari Dağ Komando Birliği'nde görevliyken, kendisine Gaziantep'ten ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen bir mektuba cevap yazdığı, mektupla birlikte asker olmak isteyen Eray Uğur Açıkbaş'a da görev yaptığı Pars taburunun brövesini gönderdiği öğrenildi. Bordo bereli yüzbaşı, duygu dolu mektubunda "Dilerim önce iyi bir insan sonra da iyi bir asker olursun" diyerek çocuğa nasihatte bulundu.

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