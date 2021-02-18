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DMO Genel Müdürü duyurdu! Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Alman aşısı gelecek

DMO Genel Müdürü , BioNTech-Pfizer aşısı için geçen yılın sonunda bir anlaşma sağlandığını belirterek, "Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak" bilgisini paylaştı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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DMO Genel Müdürü duyurdu! Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Alman aşısı gelecek

'nda 'nin (DMO) hesapları görüşüldü. DMO Genel Müdürü , kurumun faaliyetlerini anlatıp milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Özdemir, BioNTech-Pfizer aşısı için geçen yılın sonunda bir anlaşma sağlandığını, ancak anlaşmada bir iki düzeltme yapıldığı için bugüne kadar gelindiğini belirterek, "Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak. Henüz bir kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. Biontech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok" bilgisini paylaştı.



ÇİN AŞISINI EN UCUZU BİZ ALDIK
Sinovac aşısının aracılar vasıtasıyla alındığı iddialarına da değinen Özdemir, "Dünyada en ucuz aşıyı şu an Türkiye aldı" dedi.

Mücahit Özdemir, şimdiye kadar 25 milyon tanı kiti satın alındığını, 12.60 lira tanı kiti, 7.70 TL de taşınma sıvısı Vinod'e verildiğini, bunun da uygun bir fiyat olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Kararı'yla da yerli otomobil 'un gerçekleştireceği yatırıma 30 bin otomobillik alım garantisi verildiğini hatırlatan Özdemir, "Garanti çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil alınacaktır" diye konuştu.

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