DMO Genel Müdürü duyurdu! Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Alman aşısı gelecek

Özdemir, BioNTech-Pfizer aşısı için geçen yılın sonunda bir anlaşma sağlandığını, ancak anlaşmada bir iki düzeltme yapıldığı için bugüne kadar gelindiğini belirterek, "Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak. Henüz bir kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. Biontech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok" bilgisini paylaştı.