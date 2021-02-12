Şehit Burak Coşkun'un duygulandıran mektubu

Komando Yüzbaşı Burak Coşkun... Hayatı dağlarda hainlerle mücadele ederek geçti. Irak'ın kuzeyinde önceki gün şehit olduğunda ise henüz 46 yaşındaydı. İşte o kahraman, 2 yıl önce pars taburuna mektup gönderen ilkokul öğrencisi Eray'a cevap yazdı. Yüce gönüllüydü, baba şefkatiyle seçti kelimeleri, nasihatlerde bulundu. İşte o satılar...

Komando Yüzbaşı Burak Coşkun... Hayatı dağlarda hainlerle mücadele ederek geçti. Irak'ın kuzeyinde önceki gün şehit olduğunda ise henüz 46 yaşındaydı. İşte o kahraman, 2 yıl önce pars taburuna mektup gönderen ilkokul öğrencisi Eray'a cevap yazdı. Yüce gönüllüydü, baba şefkatiyle seçti kelimeleri, nasihatlerde bulundu. İşte o satılar...



