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Şehit Burak Coşkun'un duygulandıran mektubu
Komando Yüzbaşı Burak Coşkun... Hayatı dağlarda hainlerle mücadele ederek geçti. Irak'ın kuzeyinde önceki gün şehit olduğunda ise henüz 46 yaşındaydı. İşte o kahraman, 2 yıl önce pars taburuna mektup gönderen ilkokul öğrencisi Eray'a cevap yazdı. Yüce gönüllüydü, baba şefkatiyle seçti kelimeleri, nasihatlerde bulundu. İşte o satılar...
Komando Yüzbaşı Burak Coşkun... Hayatı dağlarda hainlerle mücadele ederek geçti. Irak'ın kuzeyinde önceki gün şehit olduğunda ise henüz 46 yaşındaydı. İşte o kahraman, 2 yıl önce pars taburuna mektup gönderen ilkokul öğrencisi Eray'a cevap yazdı. Yüce gönüllüydü, baba şefkatiyle seçti kelimeleri, nasihatlerde bulundu. İşte o satılar...