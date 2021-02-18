Hollanda'da İslam ve Türk düşmanlığı saplantı haline geldi

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılacak genel seçimler yaklaşırken her seçim öncesinde olduğu gibi siyasi partilerin Türkiye'yi, Türkleri, Müslümanları ve İslam'ı seçim malzemesi olarak kullandığı açıkça görülüyor.

Ekonomiden sağlık sektörü ve eğitime, ayrımcılıktan ırkçılık ve İslamofobiye kadar birçok alanda sorunların bulunduğu ülkede seçim kampanyalarında, sosyal medyada, televizyon kanallarında ve medyada yapılan tartışmalarda bu sorunların konuşulması yerine Hollanda'da yaşayan Türkler ve Müslümanlar üzerinden siyaset yapılıyor.