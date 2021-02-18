Mehmetçik Sincar'ı çevreledi! TSK PKK'ya nefes aldırmıyor

"MUTABAKAT UYGULANMADI"

Birleşmiş Milletler gözetiminde 2020 yılı 9 Ekim tarihinde Bağdat'ta Sincar'ın siyasi, askerî ve ekonomik durumu ile ilgili bir anlaşma imzalandı. Bağdat hükûmeti ve bölgesel yönetim arasında varılan anlaşma ile PKK'nın tamamen bölgeyi terk etmesi, Sincar'da Peşmerge, Irak hükûmeti ve yerel unsurların katılımı ile yeni bir siyasi, askerî, ekonomik yapı kurulması kararı alındı. PKK bu kararı tanımadığını açıkladı ve aradan geçen 5 aya rağmen bu anlaşmada ilerleme kaydedilemedi.