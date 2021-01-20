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Haberler Galeri BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar

BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar

BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen BioNTech aşısında meydana gelen ölümlerin nedenleri araştırılıyor. Geçen hafta Almanya'da Pfizer/BioNTech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti. Norveç'te de aynı aşıyı olan 23 yaşlının yaşamını yitirdiği açıklandı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl konuyla ve koronavirüs aşısında özellikle bu markayı satın alan Avrupa ülkelerindeki tartışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:11
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BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar
Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu ölümlerin aşıyla ilgili olup olmadığının araştırıldığını söyledi:
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BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar

"Norveç yetkili makamları, ülkede bir haftada bu yaş grubunda ortalama 400 ölüm bulunduğunu, aşılamanın başladığı haftadan sonra bu ölümlerde bir artış olmadığını kaydetti.

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BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar

Ayrıca ölenlerde kanser, kalp hastalığı gibi çok sayıda hastalığın bulunduğu açıklandı.

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BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar

Dünyada her yıl kalp hastalığından yaklaşık 19 milyon, kanserden 10 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor.

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BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar

Norveç'teki sağlık otoritesi konunun detaylı inceleneceğini belirtti.