BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Uzman isimden flaş açıklamalar

BioNTech aşısından ölenler | BioNTech aşısı yan etkileri | Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen BioNTech aşısında meydana gelen ölümlerin nedenleri araştırılıyor. Geçen hafta Almanya'da Pfizer/BioNTech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti. Norveç'te de aynı aşıyı olan 23 yaşlının yaşamını yitirdiği açıklandı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl konuyla ve koronavirüs aşısında özellikle bu markayı satın alan Avrupa ülkelerindeki tartışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.