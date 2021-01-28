BioNTech-Pfizer: COVID-19’un yeni türü için yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç yok
BioNTech-Pfizer COVID-19’a karşı geliştirilen “BNT162b2” aşısının virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı etkili olduğunu ve yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç olmadığını açıkladı.
DÜNYA İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mutasyona uğramış olan Covid-19'a dönük çalışmaların tamamlayarak kamuoyuna açıklama yapan BioNTech-Pfizer, COVID-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" isimli aşısının COVID-19'un İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni türüne karşı koruma sağladığını aktardı.
Mutasyona uğramış olan Covid-19'a dönük çalışmaların tamamlayarak kamuoyuna açıklama yapan BioNTech-Pfizer, COVID-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" isimli aşısının COVID-19'un İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni türüne karşı koruma sağladığını aktardı.
BioNTech-Pfizer, yapılan laboratuvar çalışmalarında aşının İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni türlere karşı nötralize edici antikor tepkisini tetiklediğini tespit ettiklerini belirtti.
Açıklamada, laboratuvar çalışmalarında elde edilen sonuçların cesaret verici olduğu ifade edilerek, ürettikleri aşının üzerinde muhtemel yeni türlere göre ayarlama yapabilecekleri kaydedildi.