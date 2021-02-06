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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şubat ayında... MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şubat ayında...
Ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı yapıldı. Bakan Selçuk, 500 bin tablet dağıtımının Ocak ayında tamamlandığını, Şubat ayında ise 100 bin tablet dağıtımı yapılacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şubat ayında...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 22:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 22:26
Ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında 100 bin tablet dağıtımı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, geçtiğimiz ay 500 bin tablet dağıtımının tamamlandığını açıkladı. Uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi nedeniyle tablet başvuruları hakkında detaylar merakla takip ediliyor. İşte, ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şubat ayında...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası ya da ekranı bulunmuyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor.
Tablet dağıtımlarında öncelikli olarak ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimleri ve öğrencilerin akademik başarıları göz önünde bulundurularak dağıtım süreci işleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından dağıtım yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencilerimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi. Yeni hedeflerinin olduğunu altını çizen Selçuk "Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık" ifadelerini kullandı.
MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 29 Ocak'ta tablet dağıtımının gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA destek noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA mobil destek aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz.