"DEVLETİ HEDEF GÖSTERMENİN BİR MALİYETİ VAR"

Terör örgütüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki kefeye koyacaksınız, denkmiş gibi göstereceksiniz. Hatta devlete, devlet adamlarına, Cumhurbaşkanı dahil bir sürü insana suç yükleyeceksiniz ve buna siyaset diyeceksiniz. Bunun vatandaşımızı şehitlerimizin annesini babasını üzüyor. Bu bizim birlik komutanlarımızı üzüyor. Var mı böyle bir şey? Siyaset bu kadar düştü mü? Özellikle devleti hedef göstermenin bir maliyeti var.

"ZATEN TERÖRİSTİN YAPTIĞI ŞEY PROPAGANDADIR"

Siyasetçi evvela devleti ayakları üstüne dikmek zorunda, yükseltmek zorunda, devleti hedef gösterenlere karşı durmak zorunda. Devleti hedef göstermek birilerini memnun eder. Hele hele terör örgütünü uluslararası rekabet içerisindeysek çok açık söylüyorum Suriye ve Irak coğrafyasında Türkiye filli olarak Rusya ve ABD ile komşudur, rekabet halindedir. Zaten teröristin yaptığı şey propaganda… Buna alet olan bir siyasetçi nasıl bir siyasetçidir anlamıyorum.



