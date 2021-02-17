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Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu: Devleti hedef göstermenin bir maliyeti var! Böyle siyaset olmaz

Eski İstihbarat Daire Başkanı , A Haber canlı yayınında ’da düzenlenen harekat ve rehine kurtarma operasyonu ile ilgili kritik mesajlar verdi. Harekat üzerinden devleti hedef gösterenlere yüklenen Tokmakoğlu, “Türkiye ile terör örgütünü aynı kefeye koyamazsınız. Devleti hedef göstermenin bir maliyeti var, böyle siyaset olmaz." dedi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'nun "Memleket Meselesi" programında yaptığı açıklamalar şöyle;

"BÖYLE BİR ŞEY DENEBİLİR Mİ?"

Askeri faaliyetlerin bu şekilde herhangi bir vatandaşımıza zarar verebileceğini işaret eder türde açıklamalar askerimizi yaralar. Yani askerimiz can pahasına vatan hizmeti yapıyor. Bundan sonraki mücadele bakımından da devlet adamlarının veya siyasilerin çok tedbirli ve dikkatli olması lazım. Burada çok net söylüyorum; askere görev verirsiniz, görevini yapar. Komutan görevinin idraki içindedir. Hele hele 'nin Başkomutanı ile ilgili vaziyetiyle! Böyle bir hususta devlet adamlığı siyaset yapıyorsunuz bununla ilgili dönüp "sen suçlusun" diyorsunuz. Böyle bir şey denebilir mi?

"DEVLETİ HEDEF GÖSTERMENİN BİR MALİYETİ VAR"

Terör örgütüyle 'nin iki kefeye koyacaksınız, denkmiş gibi göstereceksiniz. Hatta devlete, devlet adamlarına, Cumhurbaşkanı dahil bir sürü insana suç yükleyeceksiniz ve buna siyaset diyeceksiniz. Bunun vatandaşımızı şehitlerimizin annesini babasını üzüyor. Bu bizim birlik komutanlarımızı üzüyor. Var mı böyle bir şey? Siyaset bu kadar düştü mü? Özellikle devleti hedef göstermenin bir maliyeti var.

"ZATEN TERÖRİSTİN YAPTIĞI ŞEY PROPAGANDADIR"

Siyasetçi evvela devleti ayakları üstüne dikmek zorunda, yükseltmek zorunda, devleti hedef gösterenlere karşı durmak zorunda. Devleti hedef göstermek birilerini memnun eder. Hele hele terör örgütünü uluslararası rekabet içerisindeysek çok açık söylüyorum ve Irak coğrafyasında Türkiye filli olarak ve ile komşudur, rekabet halindedir. Zaten teröristin yaptığı şey propaganda… Buna alet olan bir siyasetçi nasıl bir siyasetçidir anlamıyorum.

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