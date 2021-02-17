CHP'li vekil Murat Bakan, iklim krizine karşı yapılan çalışmalardan bihaber!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın bihaber olduğu iklim değişikliğiyle mücadele toplantısında konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye'nin iklim konusunda attığı adımlara destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

İklim kriziyle mücadele noktasında önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, eğitimden ulaşıma, belediyecilikten turizme kadar, tüm kurumlarla hayatı yeniden tasarlamak için el ele verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bakanlığın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan 14 maddelik iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıkladığı sonuç bildirgesinde; iklim değişikliğiyle mücadelenin etkin şekilde yönetilmesi için iklim kanunu da dahil olmak üzere çok önemli başlıklar yer alıyor.