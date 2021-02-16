Doğan Cüceloğlu kimdir? Ölüm sebebi ne?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Doğan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü hakkında son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Ünlü psikolog Doğan Cüceoğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde vefat etmiş halde bulunmuştu.