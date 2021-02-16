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Doğan Cüceloğlu kimdir? Ölüm sebebi ne?

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Giriş: 16.02.2021 20:32
Güncelleme:16.02.2021 20:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Doğan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü hakkında son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Ünlü psikolog Doğan Cüceoğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde vefat etmiş halde bulunmuştu.
Doğan Cüceloğlu kimdir? Ölüm sebebi ne?
Doğan Cüceloğlu kimdir? Ölüm sebebi ne?
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