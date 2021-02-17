Son dakika: Bakan Soylu ve Akar'a suikast talimatı almıştı! O teröriste müebbet hapis cezası
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
GÜNDEM DHA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.