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Son dakika: Bakan Soylu ve Akar'a suikast talimatı almıştı! O teröriste müebbet hapis cezası

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: Bakan Soylu ve Akar'a suikast talimatı almıştı! O teröriste müebbet hapis cezası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika: Bakan Soylu ve Akara suikast talimatı almıştı! O teröriste müebbet hapis cezası SON DAKİKA: BAKAN SOYLU VE AKAR'A SUİKAST TALİMATI ALMIŞTI! O TERÖRİSTE MÜEBBET HAPİS CEZASI

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