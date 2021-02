İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun ölümü hakkında son dakika açıklaması

"KAFA KISMINDA DÜŞMEYE BAĞLI KANAMA"

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi'nde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan CÜCELOĞLU isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffanın evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müteveffa şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede, evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde müteveffa şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler vermeye devam ediyor. Yeniden insan insana, Savaşçı, Geliştiren Anne-Baba kitaplarıyla tanınan Doğan Cüceloğlu'nun ilk kitabi İnsan İnsana'dır. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler...



On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.