Ormanda iğrenç olay! Zorla arabaya bindirip 2 kadına dehşeti yaşattılar

BIÇAKLA KORKUTTULAR

Şüpheli O.T.'nin cebinden bıçak çıkarmasıyla korku dolu anlar yaşayan N.M. isimli genç kadın, cinsel saldırıya maruz kaldı. Mağdur N.M.'nin arkadaşı olan R.A. isimli genç kadınsa diğer şüpheliler tarafından kontrol edildiği için arkadaşına yardım edemedi. Bıçakla tehdit edildikleri için kendini savunamayan genç kadınlar, 4 şüpheli şahsın cinsel saldırısına uğradı.