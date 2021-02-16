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Ormanda iğrenç olay! Zorla arabaya bindirip 2 kadına dehşeti yaşattılar

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde 4 arkadaş, 2 genç kadını otomobile zorla bindirip ormanlık alanda cinsel saldırıda bulundu. Dehşete düşüren olayla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Ormanda iğrenç olay! Zorla arabaya bindirip 2 kadına dehşeti yaşattılar

'de olay günü A.G, B.T, O.T. ve Z.N. isimli 4 şahıs, N.M. ve R.A. isimli 2 genç kadını arabayla ormanlık bir alana götürdü. Genç kadınları zorla arabadan indirerek ormanın iç kısımlarına doğru götüren 4 şüpheli şahıs, genç kadınları etmeye başladı.

Şüphelilerden 23 yaşındaki O.T. isimli genç, cebinden bıçak çıkararak genç kadınları tehdit ederek N.M. isimli genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

BIÇAKLA KORKUTTULAR

Şüpheli O.T.'nin cebinden bıçak çıkarmasıyla korku dolu anlar yaşayan N.M. isimli genç kadın, cinsel saldırıya maruz kaldı. Mağdur N.M.'nin arkadaşı olan R.A. isimli genç kadınsa diğer şüpheliler tarafından kontrol edildiği için arkadaşına yardım edemedi. Bıçakla tehdit edildikleri için kendini savunamayan genç kadınlar, 4 şüpheli şahsın cinsel saldırısına uğradı.

O ANLARI VİDEOYA ÇEKTİLER

Bu esnada 24 yaşındaki Z.N. isimli şüpheli şahıs, elindeki cep telefonuyla korkunç anları kayıt altına almaya başladı. Bu anları cep telefonuyla videoya çeken şüpheli şahıs ve arkadaşları 2 genç kadına korku dolu anlar yaşattı. Yaşanılan bu olay sonrası genç kadınların şikayetçi olması sonrası 4 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

4 ŞAHSIN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüpheli şahıs hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Önümüzdeki günlerde 'nde 4 şüpheli şahsın yargılanmasına başlanacak.

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