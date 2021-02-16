Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi. "Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz? Sesiniz çıksa da çıkmasa da bu ülkede bu teröristlere fırsat vermeyeceğiz." diyen Başkan Erdoğan Batı'ya sert çıktı. Erdoğan, "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre salonundaki vatandaşların Perşembe günü idrak edilecek Regaip Kandili'ni kutladı.
Mübarek günlerin hürmetine Allah'tan şaban ve ramazan aylarına hayırla ulaştırmasını dileyen Erdoğan, "Allah'ın bizi her türlü afetten, felaketten, musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum. 11 ayını geride bıraktığımız koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz'i, Trabzon'u özlemişiz." diye konuştu. Erdoğan, hem sıla-i rahim yaptığını hem de Rizeli ve Trabzonlu hemşehrileri ile hasret giderdiğini ifade etti.
PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYENLERİN FOYASI ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerde görev alan partilileri tebrik etti, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal eden partililere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Birkaç gündür yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise, Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatların, sınırlarımızın emniyeti, milli güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Yine bu hadise, PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.
GİRDİKLERİ İNLERİNDE GEBERTECEĞİZ
Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz."
Şehitliğin bir yok oluş olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz." ayetini anımsattı.
Son olarak iki yüzbaşı ve bir başçavuşun Allah, vatan yolunda şehadete yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları, öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor." dedi.
Tribünlerdeki gençlere ve kadınlara dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"(Biz bu günler için varız) diyorlar. Ben inanıyorum ki bu günler için var olan bu analar, bu gençler, bu teröristlere evelallah bu toprakları mezar edecekler, mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor."
EY BATI NEREDESİN? NEDEN SUSTUNUZ?
Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyordu. 15 Temmuz hadisesi oldu sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah'ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Gençler, evvelallah Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bütün oraları bunlara biz zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam, bu böyle bilinsin." diye konuştu.
GARA SIKINTILI BÖLGEYDİ! GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ
Erdoğan, yaşanan acıların milleti birbirine daha da yakınlaştırdığını, bağları sıkılaştırdığını aktararak "Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz." dedi.
Muhalefete konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeleri hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bugün Milli Savunma Bakanı'm, İçişleri Bakanı'm bir heyet olarak önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler ve bu olaylarla ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'mızın bir kanadı, Sayın Devlet Bahçeli ise 'Zaten Meclis'te biz sizi dinleyeceğiz, biz size inandık, güvendik, biliyoruz dolayısıyla bize gelmenize gerek yok.' dedi ve şu anda yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız zaten malum, farklı. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, dayanışma içindeyiz ve Allah'ın izniyle bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan sathında da gösteriyor."
TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ
Teröristlerin gelmesini beklemeyeceklerini, gidip inlerinde onların başlarını ezeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizle, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız." dedi.
Erdoğan, salonda bulunan kadınların tezahüratları üzerine Tonya, Akçaabat, Çarşıbaşı, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Beşikdüzü kadınlarının cesaretini gördüğüne işaret ederek "Biz size inandık, şu heyecanınızda şunu görüyorum, sizler de bize inandınız. Öyleyse Allah'ın izniyle bu davayı kimse çökertemez. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır." diye konuştu.
Milletin bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davasının Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'yu yurt haline getirmeye başlamasından beri sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe Programı olduğunu hatırlattı.
ÇOK ÇALIŞMAK MECBURİYETİNDE OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ
Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılı vesilesiyle düzenledikleri bu programla yaşanılan toprakların fetihle ve gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirildiğini bir kez daha hatırlayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Dünyanın en gözde coğrafyasında hüküm süren bir millet olarak mücadelesiz geçmiş tek bir günümüz bile yoktur. Sahip olduğumuz vatanın güzelliğinin bu uğurda akıttığımız her damla alın terini ve her damla kanı hak ettiğine inanıyoruz. Hem coğrafi olarak mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin zenginliğine sahip çıkmak hem kendi kadim medeniyetimizi yeniden yükseltmek için daha çok çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz." dedi.
Bunun için son 18 yılda Türkiye'ye her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası yatırım, hizmet ve eser kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Vatan topraklarımız üzerinde yaşayan her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımları attık." diye konuştu.
Erdoğan, "Bize her yer Trabzon" sloganları üzerine "İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, Sürmeneli hemşehrilerimin eseri olarak ortada." dedi.
Salonda bulunan vatandaşların "Reis bizi uzaya götür" sloganlarına yönelik Erdoğan, "Tamam da bakaruk. Onun çalışmasını biliyorsunuz Ofli yapar. Bu çalışmanın neticesinde kim kazanırsa onu uzaya göndeririz. Şunu da söyleyeyim ha, bu bir bayan da olabilir, erkek de olabilir. Kim kazanırsa o Türkiye inşallah yeni bir adımı bu şekilde de atmış olacak." diye konuştu.
Türkiye'yi kalkınma ve demokrasi mücadelesinde en ileri seviyeye çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var, inşallah Türkiye'yi bu hedefler ile buluşturarak gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, yaptıkları hizmetlerden Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her karış toprağının istifade ettiğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu çerçevede son 18 yılda Trabzon'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla 35 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık Trabzon'a. Bu yatırımlarla eğitimde şehrimize 2 bin 952 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Trabzon Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yükseköğrenim öğrencileri için 8 bin 794 kişi kapasiteli yurt binaları hizmete açtık. Halen 500 kişilik yükseköğrenim yurdumuzun inşası, 1500 kişilik yurdumuzun da proje çalışmaları devam ediyor. Şehrimize 41 bin seyirci kapasiteli stadyum ile birlikte toplam 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Trabzonlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2 katrilyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 52 sağlık tesisi yaptık, yatak kapasitesi 900 olan Trabzon Şehir Hastanemizin inşasına başladık. Şehir hastanemizle birlikte 6 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Toplu konutta 8 bin 37 konutun yapımını tamamladık, 683 konutun inşası sürüyor."
Akçaabat Millet Bahçesi'nin hizmete sunulduğunu, Avni Aker ve Vakfıkebir Millet Bahçelerinin inşasının devam ettiğini belirten Erdoğan, ulaşımda 73 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 262 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.
Erdoğan, tünelleri, köprülü kavşakları ve köprüleriyle yaklaşık 1,5 milyar maliyetle hayata geçirdikleri Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının kalan kesimlerinin bu yıl tamamlanacağını söyledi.
Yapımı 24 saat kesintisiz devam eden Trabzon Aşkale yolu Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını da bu yıl bitireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Of-Balaban yolunu, Yomra, Özdil ve Yağmurdere yolunu, Of-Çay kara yolunu ve Akçaabat-Düzköy yolunu yine bu yıl inşallah nihayete erdiriyoruz. Bakan burada, onun için Sayın Bakan bir aksaklık, inşallah olmasın. Akçaabat-Arsin güzergahındaki raylı sistemi de hayata geçirmek için çalışıyoruz. Trabzon-Erzincan hızlı tren projemizin güzergah etüt çalışmalarını seneye tamamlıyor, ardından inşaatına başlıyoruz." şeklinde konuştu.
Erdoğan, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını karşılamak için bir tesisi hizmete aldıklarını, 2 tesisin ise yapımının devam ettiğini, Atasu Barajı'nı Trabzon'a kazandırdıklarını, Trabzon'da toplam 103 adet taşkın koruma tesisini yaparak şehir merkezinin 211 adet yerleşim yerini ve 10 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını kaydetti.
Solaklı Vadisi'nde örnek bir proje hayata geçirdiklerini bildiren Erdoğan, Altındere Sera Gölü ve Uzungöl'ün de içinde olduğu 9 tabiat parkında gerekli çalışmaları yaparak tabiat turizmine katkı verdiklerini ve Trabzon'a toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladıklarını ifade etti.
Başkan Erdoğan, kongrede yeni görev alacak teşkilat üyelerine başarılar diledi.