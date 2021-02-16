Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

GİRDİKLERİ İNLERİNDE GEBERTECEĞİZ

Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz."

Şehitliğin bir yok oluş olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz." ayetini anımsattı.

Son olarak iki yüzbaşı ve bir başçavuşun Allah, vatan yolunda şehadete yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları, öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor." dedi.

Tribünlerdeki gençlere ve kadınlara dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Biz bu günler için varız) diyorlar. Ben inanıyorum ki bu günler için var olan bu analar, bu gençler, bu teröristlere evelallah bu toprakları mezar edecekler, mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor."

EY BATI NEREDESİN? NEDEN SUSTUNUZ?

Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyordu. 15 Temmuz hadisesi oldu sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah'ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Gençler, evvelallah Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bütün oraları bunlara biz zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam, bu böyle bilinsin." diye konuştu.