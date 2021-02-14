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Can Dündar'ın algısı çöktü! Başkan Erdoğan'dan talepte bulunan kadınları Elazığ Valisi Erkaya Yırık misafir etti

Türkiye düşmanı firari , yine Başkan üzerinden yeni bir algı operasyonuna soyundu. Başkan Erdoğan’dan talepte bulunan kadınlarla ilgili paylaştığı bir videoya yorum yapan firari Dündar “Ne diyor? Açım diyor. Çay paketimiz nerede?” ifadelerine yer verdi. Bu algıyı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Valisi Erkaya Yırık çökertti. Başkan Erdoğan’dan talepte bulunan kadınları makamında ağırlayan Vali Yırık, onların isteklerini dinledi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı da "Gezide her türlü yalanlara ve kışkırtmalara başvuran firariler yine aynı şekilde, kes kopyala yapıştır yöntemiyle manipülasyon yapmaya devam ediyor. Lanet olsun size ve yalanlarınıza! Buyurun gerçeklere" mesajını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Başkan Erdoğan'dan talepte bulunan kadınları makamında ağırlayan Vali Erkaya Yırık, onların isteklerini dinledi.

Oğlu için iş istediğini aktaran ve sosyal medyada heyecanla dile getirdiği talebini farklı amaçla kullananlara tepki gösteren 2 çocuk annesi Bedriye Fırat ise, "Başkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah Başkanmızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim" dedi.

'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki , önceki gün hayatını kaybetti. Nazırlı için dün 'nde cenaze töreni düzenlendi. Nazırlı'nın cenaze törenine Başkan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindekilerin katılımı ile Nazırlı, aile mezarlığında defnedildi. Bu sırada Başkan Erdoğan'ı görüp konuşan kadınlar da isteklerini dile getirdi. Bazı kişiler de kadınların isteklerinin yer aldığı görüntüleri propaganda amaçlı kullanmaya çalıştı. Vali Erkaya Yırık da kadınlardan Bedriye Fırat (59), (28) ve 'ı (36) makamında ağırladı. Kadınların tek tek sorun ve isteklerini dinleyen Vali Erkaya Yırık, isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

"VATANDAŞIMIZIN İSTEKLERİNİ VE DİLEKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Dün Hafız Abdullah Nazırlı'nın ebediyete uğurladığını anımsatan Vali Erkaya Yırık, "Hafız amcamızın cenaze merasimine Başkanmız katıldı. Defin merasimindeyken Nazırlı ailesinin acısını paylaşmak için gelen vatandaşlarımıza hal hatırlarını sordular. Bu esnada dilek ve temennilerini alırken vatandaşlarımızın birkaç talebi olmuştu. Başta Bedriye Fırat'ın çocuğu ile alakalı, bir üzüntü ve acısını dile getirdi. 2 yıl önce askerden gelen halen herhangi bir işe giremeyen iş sahibi olamayan evladının iş talebiyle ilgili. İnşallah vatandaşımızın talebi ve dileğini gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

Can Dündar'ın algısı çöktü! Başkan Erdoğan'dan talepte bulunan kadınları Elazığ Valisi Erkaya Yırık misafir etti CAN DÜNDAR'IN ALGISI ÇÖKTÜ! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALEPTE BULUNAN KADINLARI ELAZIĞ VALİSİ ERKAYA YIRIK MİSAFİR ETTİ

"AÇ DEĞİLİM AÇIKTA DEĞİLİM"

Oğlu için iş istediğini aktaran ve sosyal medyada heyecanla dile getirdiği talebini farklı amaçla kullananlara tepki gösteren 2 çocuk annesi Bedriye Fırat, " Harput'a Başkanm gelmişti ve acımız vardı. Hocamız ölmüştü, biz de onun mezarlığına gitmiştik. Başkanmız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Oğlumun işi yok ve iki senedir fabrikalara her yere başvurdum. Onun için valimizden de Allah razı olsun bugün davet etti. Allah, Başkanmızı da başımızdan eksik etmesin ve Allah bin kere ondan razı olsun. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah Başkanmızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim" diye konuştu.

Başkannın defin için Harput'a geldiğini aktaran 3 çocuk annesi Ayşe Akdoğan ile kardeşi 2 çocuk annesi Songül Akdoğan ise Başkan Erdoğan'ın yanlarına yaklaşıp, taleplerini dinlediğini Vali Erkaya Yırık'ın da yardımcı olduğunu kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CAN DÜNDAR'A FLAŞ YANIT

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü , "Gezide her türlü yalanlara ve kışkırtmalara başvuran firariler yine aynı şekilde, kes kopyala yapıştır yöntemiyle manipülasyon yapmaya devam ediyor. Lanet olsun size ve yalanlarınıza! Buyurun gerçeklere" dedi.



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