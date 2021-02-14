"AÇ DEĞİLİM AÇIKTA DEĞİLİM"

Oğlu için iş istediğini aktaran ve sosyal medyada heyecanla dile getirdiği talebini farklı amaçla kullananlara tepki gösteren 2 çocuk annesi Bedriye Fırat, " Harput'a Başkanm gelmişti ve acımız vardı. Hocamız ölmüştü, biz de onun mezarlığına gitmiştik. Başkanmız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Oğlumun işi yok ve iki senedir fabrikalara her yere başvurdum. Onun için valimizden de Allah razı olsun bugün davet etti. Allah, Başkanmızı da başımızdan eksik etmesin ve Allah bin kere ondan razı olsun. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah Başkanmızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim" diye konuştu.