Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yürekleri ısıtan paylaşım

Terör örgütünü tükenme noktasına getiren Türkiye, Gara'daki hainlerin inlerini başlarına geçirdi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar, örgütün gücünü tamamen kırdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü bu operasyonlar kapsamında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yapan Altun, Gara'da hainlere inlerini dar eden askerler için dualar eden vatandaşlarımızın mektuplarını paylaştı. Altun mesajında "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır." ifadelerine yer verdi.



İŞTE GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ SEVİNCE BOĞAN O MEKTUPLAR: