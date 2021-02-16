Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yürekleri ısıtan paylaşım
Son dakika haberi... Türkiye Gara'da terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyan tarihi operasyonlar yapıyor. Eli kanlı hainler, havadan ve karadan yürütülen başarılı harekatlarla düşme noktasına geldi. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu bu operasyonlarda kahraman milletimiz de askerinin yanında oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden operasyonlara katılan askerlere dua gönderen vatandaşların mektuplarını paylaştı.
Terör örgütünü tükenme noktasına getiren Türkiye, Gara'daki hainlerin inlerini başlarına geçirdi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar, örgütün gücünü tamamen kırdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü bu operasyonlar kapsamında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yapan Altun, Gara'da hainlere inlerini dar eden askerler için dualar eden vatandaşlarımızın mektuplarını paylaştı. Altun mesajında "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır." ifadelerine yer verdi.
İŞTE GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ SEVİNCE BOĞAN O MEKTUPLAR: