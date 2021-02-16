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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yürekleri ısıtan paylaşım

Son dakika haberi... Türkiye 'da terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyan tarihi operasyonlar yapıyor. Eli kanlı hainler, havadan ve karadan yürütülen başarılı harekatlarla düşme noktasına geldi. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu bu operasyonlarda kahraman milletimiz de askerinin yanında oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden operasyonlara katılan askerlere dua gönderen vatandaşların mektuplarını paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yürekleri ısıtan paylaşım

Terör örgütünü tükenme noktasına getiren Türkiye, Gara'daki hainlerin inlerini başlarına geçirdi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar, örgütün gücünü tamamen kırdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü bu operasyonlar kapsamında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yapan Altun, Gara'da hainlere inlerini dar eden askerler için dualar eden vatandaşlarımızın mektuplarını paylaştı. Altun mesajında "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır." ifadelerine yer verdi.

İŞTE GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ SEVİNCE BOĞAN O MEKTUPLAR:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Önce PKKya terör örgütü deyin! İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: ÖNCE PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEYİN!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu videoyu paylaştı ve vurguladı: HDP demek PKK demektir İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN BU VİDEOYU PAYLAŞTI VE VURGULADI: HDP DEMEK PKK DEMEKTİR
İletişim Başkanı Altun duyurdu: Başkan Recep Tayyip Erdoğana 2.5 milyona yakın destek verildi İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DUYURDU: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 2.5 MİLYONA YAKIN DESTEK VERİLDİ
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