Dünya Türk İHA'larını konuşuyor! İhtiyacımız var

Tjahjanto, sahip olacakları söz konusu araçların operasyonlara göre istihbarat, gözetleme ve hedef tanıma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

ALMANLAR BİN PİŞMAN

SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı. Konu ile ilgili Varank "Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya "biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız" teklifinde bulundu" dedi.

AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'NİN PEŞİNDE

Özellikle Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri üzerine çeken Türk İHA'ları Almanya, İngiltere, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler tarafından yakın takibe alındı.