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Yunanistan'ın Türkiye korkusu bitmiyor! Ne yapabiliriz?

Türk korkusundan Fransa, İngiltere, İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır ile çeşitli anlaşmalar yapan , Türkiye'yi aklından çıkartamıyor. Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşet yapan Yunan basını, "Süper güç oldular, ne yapabiliriz" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Yunanistan'ın Türkiye korkusu bitmiyor! Ne yapabiliriz?

Türkiye'yi Doğu Akdeniz ve Ege'de kışkırtan , ardından Fransa ve İsrail'e sığındı. Birçok Avrupa ülkesi, Körfez'de Arap ülkeleri ve İsrail ile Türkiye karşıtı anlaşma yapan Yunanistan, Türkiye korkusunu atamıyor.

Yunan medyası gündemine yine Türkiye'yi taşıdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos , geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesinde Türkiye hakkında haddini aşarak, "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğu yönünde sözler sarf etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI KORKUTTU

Miçotakis'e yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan basınından yankı uyandırmaya devam ediyor. Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan'a bakış açısının son 10 yılda "çok değiştiğini" yazdı. Erdoğan'ın Atina'yı "farklı görmeye başladığı" görüşü paylaşıldı.

"NE YAPABİLİRİZ?"

Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi yükselen bir süper güç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü olarak görüyor, açıkçası Yunanistan'ı da farklı görüyor. Tüm bunları biliyoruz, şimdi soru 'ne yapabiliriz?'" denildi.

ATİNA'YA ÖNERİLER

Ankara'ya karşı Atina yönetimine politika önerilerinde bulunan gazete, bunları "Mali olarak kendi ayağımızın üzerinde durmak, yurt dışına taşınan Yunanlıları ve diğer Avrupalı vatandaşları yaşamaları ve yatırımları için buraya getirmek, savunmamızı hızla yükseltmek. Bu girişimler, bölgesel ittifaklarla birlikte gücümüzü artıracaktır."şeklinde sıraladı.

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