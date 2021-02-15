Yunanistan'ın Türkiye korkusu bitmiyor! Ne yapabiliriz?

ATİNA'YA ÖNERİLER

Ankara'ya karşı Atina yönetimine politika önerilerinde bulunan gazete, bunları "Mali olarak kendi ayağımızın üzerinde durmak, yurt dışına taşınan Yunanlıları ve diğer Avrupalı vatandaşları yaşamaları ve yatırımları için buraya getirmek, savunmamızı hızla yükseltmek. Bu girişimler, bölgesel ittifaklarla birlikte gücümüzü artıracaktır."şeklinde sıraladı.