Son dakika: Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberine göre; Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
GÜNDEM AA
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Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans kaynakları, cezaevi yapılanması ile iç ve dış koordinasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 46 zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.