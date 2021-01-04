04 Ocak 2021, Pazartesi
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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 5 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 04.01.2021
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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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