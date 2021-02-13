Son dakika: Ankara'da flaş operasyon! PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda Suriye vatandaşları gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyetlerde bulundukları belirlenen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlılardan 9'u yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye vatandaşı 10 zanlının terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Ankara'daki faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat ve TEM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda zanlıların geçmiş dönemde Suriye'de PYD/YPG adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı, aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yürütülen etkin istihbarat ve başarılı operasyonlarla malzeme ve eleman aktarımında kullandığı yurt içindeki kurye/iş birlikçi ağı deşifre edilen PKK/KCK-PYD/YPG'nin özellikle Suriye'den Türkiye'ye sığınan mülteciler üzerinden yeni bir milis-iş birlikçi ağı oluşturma gayreti içinde olduğu belirtildi.