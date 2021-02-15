Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Adım adım sırası gelen vatandaşlar aşılandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı anlık verilere göre Türkiye'de aşılanan vatandaşların sayısı 4 milyon 197 bini aştı. Birinci doz aşı uygulananların sayısı 3 milyon 600 bini geçti. İkinci doz uygulananların sayısı ise 570 binin üzerinde...





KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.



HAFTALIK DURUM

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.