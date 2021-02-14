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Son dakika: PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Son dakika haberi... Bölücü terör örgütü PKK üyesi, yurt dışına kaçmak isterken 'nda emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Son dakika: PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

PKK Bölücü Terör Örgütü üyesi, İstanbul Havaalanı'ndan yurtdışına kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitterdan yaptığı açıklamada "Son terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecek. PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı" dedi.

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