Son dakika: PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Son dakika haberi... Bölücü terör örgütü PKK üyesi, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havaalanı'nda emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
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PKK Bölücü Terör Örgütü üyesi, İstanbul Havaalanı'ndan yurtdışına kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitterdan yaptığı açıklamada "Son terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecek. PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı" dedi.
Son terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecek.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 14, 2021
PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. pic.twitter.com/GOSyiDNyJG