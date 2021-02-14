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Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş’ın cenazesinin ardından Rize'ye döndü

Başkan , dün hayatını kaybeden Eski Başkanı ’ın cenazesinin ardından baba ocağı ’ye döndü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş’ın cenazesinin ardından Rize'ye döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Fatih Camii'ndeki cenaze törenini ardından havayolu ile Trabzon'a, buradan da kara yolu ile babaocağı Rize'nin Günesu ilçesine ulaştı.

Hafta sonunu Rize'de değerlendirmek isteyen Başkan Erdoğan, dün de Elazığ'da 107 yaşında vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmıştı.

Son dakika: Kadir Topbaşa veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı... SON DAKİKA: KADİR TOPBAŞ'A VEDA! CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI...
Son dakika: Elazığın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katılıyor SON DAKİKA: ELAZIĞ'IN KANAAT ÖNDERLERİNDEN ABDULLAH NAZIRLI HAYATINI KAYBETTİ! BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILIYOR

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