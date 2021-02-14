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Bakan Soylu'dan net mesaj: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı 'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu, "’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün..." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Bakan Soylu'dan net mesaj: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'ta 13 kişinin PKK tarafından şehit edilmesine tepki göstererek, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" ifadelerini kullandı.

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