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Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.

Garada paramotor ile kaçmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi! GARA'DA PARAMOTOR İLE KAÇMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

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