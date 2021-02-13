13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre;

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: PKKda çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu SON DAKİKA: PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! 1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Son dakika: PKKda çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu SON DAKİKA: PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA